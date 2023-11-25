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تجهيز تردد قناة وناسة تي في للأطفال الجديد علي النايل والعرب سات
هناك عدد كبير من الأطفال يعشقون قناة وناسة حتى أصبحت القناة إحدى القنوات المفضلة لهم بسرعة كبيرة، بعد تغيير تردد القناة بدأ الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن التردد الجديد لضمان مشاهدتها لذلك من خلال موقعنا هذا سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة وناسة.
تردد قناة وناسة تي في للأطفال الجديد علي النايل والعرب سات
قناه وناسه من القنوات التي لها شعبيه كبيره في دول الوطن العربي لذلك إذا كنت ترغب في العثور على التردد الجديد للقناة تتبع النقاط الآتية:
- القمر الصناعي هو نايل سات.
- تردد القناة هو 11559.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.
معلومات حول قناة وناسة تي في
سوف نوضح لك عدد من النقاط حول قناة وناسة في السطور الآتية:
- قناة وناسة تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية المحبوبة لدى الأطفال.
- كما تتضمن القناة مجموعة متنوعة من الأغاني الممتعة التي يعشقها الأطفال.
- نحيطك علمًا بأن القناة اشتهرت أيضًا بعدم تضمين العديد من الإعلانات المزعجة والمملة التي تتسبب في إزعاج الأطفال.
- إلى جانب ذلك فهي تقدم محتوى ذات جودة عالية بتقنية HD وهذا يضمن تجربة مشاهدة ممتازة.
- لا تقتصر محتوياتها على الأغاني فقط ولكنها تتضمن برامج تعليمية وبرامج ترفيهية،
- بالإضافة إلى ذلك تتميز القناة بأنها تقدم المحتوى باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
- تحتوي القناة على رسوم متحركة فريدة عديدة قادرة على لفت انتباه الأطفال.