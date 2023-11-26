بزيادة 300 جنيه مصري.. صرف معاشات ديسمبر 2023 لأصحاب المعاشات “زيادة جديدة في معاشك اطمن”

أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية يتساءلون الآن عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2023، ويتساءلون عن مدى شمول المعاش هذا الشهر بالزيادة التي تم صرفها الشهر الماضي أم لا، وعبر موقعنا “البديل” نذكر لكم قيمة المعاشات بعد الزيادة ومتي يتم صرفها وتفاصيل تلك الزيادة الأخيرة، فتابعوا معنا.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

قررت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تقوم بتقديم معاشات ديسمبر لأصحاب المعاشات يوم الجمعة القادمة، حيث الأول من شهر ديسمبر لعام 2023، وهذا الموعد ثابت من كل شهر ويتم الصرف به لكل المواطنين أصحاب المعاشات بغض النظر عن قيمة معاشهم، وللعلم أن المعاش سيتم إيداعه من هيئة التأمينات ليكون متاح سحبه من الأماكن التالية:

السحب من داخل ماكينات البنوك ATM.

السحب من داخل فروع البنوك وتحديدًا فروع بنك ناصر الاجتماعي.

يمكن الصرف من خلال البريد المصري من أي مكان بالجمهورية.

يمكن الصرف واختيار السحب من محفظة فودافون كاش.

زيادة معاشات شهر ديسمبر 2023

وضحنا لكم متى صرف معاشات ديسمبر 2023؟ وبالنسبة لزيادة المعاشات، فهي تنزل للمواطنين هذا الشهر والأشهر القادمة بزيادة 300 جنيه مصري عن المعاش الأشهر المنصرمة، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أمر بمضاعفة قيمة العلاوة السنوية الاستثنائية التي يحصل عليها الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، حيث تم رفع قيمتها من مبلغ 300 إلى 600 جنيه مصري.

بمعني إن كنت تحصل في السابق على راتب 1500 جنيه مصري، فراتبك الآن أصبح 1800 جنيه مصري، وليس هذا الشهر فقط، بل الأشهر القادمة دون انقطاع بإذن الله، وهكذا مع باقي المعاشات لجميع المواطنين.