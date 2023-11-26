“الدولار طاير قدام الكل” سعر الدولار اليوم العراق 2023 مقابل الدينار العراقي في المصارف والسوق السوداء

صباح يوم جديد الأحد السادس والعشرين من نوفمبر، يتساءل المواطنين عن سعر الدولار اليوم العراق، حيث سعر الدولار الواحد أمام الدينار العراقي، حيث عدد كبير من المواطنين مهاجرًا خارج البلاد ويرغب في الاطمئنان عن أموالهم وإلى أي سعر وصلت، فدعونا نذكر لكم هذا بتقريرنا اليوم.

سعر الدولار اليوم العراق

الدولار من العملات الأجنبية التي يتم التدوال بها، بل ويحكمه عدد من العوامل التي تجعل أسعاره متأرجحة وغير ثابتة، وأحيانًا نجد السعر في الأعلى وأحيان أخرى نجد السعر منخفض بشكل كبير، وقد استقرت أسعار الدينار العراقي في مقابل الدولار الأمريكي على هذا السعر:

الدولار الأمريكي يعادل 131000 دينار عراقي.

دولارين أمريكي يعادلان سعر 262000 دينار عراقي.

مع زيادة عدد الدولارات يزيد سعر الصرف وبالأخص في السوق السوداء.

مع العلم أن هذا السعر ليس مستقر ويتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، وربما تجده الآن بهذا السعر وبعد دقائق يتغير السعر بالزيادة أو النقصان وهكذا، لذا تابعوا البورصة باستمرار كي تتأكدوا من السعر في لحظة بحثكم.

سعر الدولار اليوم العراق السوق السوداء

للأسف سعر الدينار العراقي في السوق السوداء يختلف سعره بشكل كبير عن السعر الرسمي في المصارف العراقية، حيث يزيد بمبلغ كبير، حيث وصل الصرف في السوق السوداء اليوم بالسعر التالي:

سعر الدولار الأمريكي يعادل 157000 دينار عراقي.

سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري

ذكرنا بالأعلى سعر الدولار اليوم العراق، وبالنسبة لسعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري، فهو مرتفع اليوم أيضًا، حيث السعر في البنوك المصرية سجلت ما يلي:

جنيه واحد مصري يعادل حوالي 42 دينار عراقي.