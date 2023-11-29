التموين بتقولكم البشرى في سعر الرز للمستهلك بقى خلاص في متناول كل الناس

سعر الرز للمستهلك حيث تراجع سعر الارز اليوم الأحد 26 من نوفمبر 2023، ويرجع هذا التراجع إلى مبادرة الحكومة الأخيرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار قليلة، وقد وصل سعر الطن الأرز الشعير 13 ألف جنيه، وسوف نتعرف في مقالنا على سعر الارز اليوم بجميع الأسواق والمنافذ.

سعر الرز للمستهلك

تراجع سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم الأحد، حيث وصل سعره ما بين 20 جنيه مصري إلى 23 جنيه، وذلك بعد أن وصل سعر الكيلو من 30 جنيه مصري إلى 35 جنيه في الأسواق.

اسعار السلع الأساسية اليوم

كما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر هذه السلع كما يلي:

وصل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم السبت إلى 40.17 جنيه للكيلو.

أما سعر كيلو الدقيق فقد وصل اليوم إلى 22.95 جنيه للكيلو.

كما وصل سعر كيلو من السكر المعبأ ما يقرب من 39.78 جنيه، بعد انخفاض وصل إلى 3.75 جنيه.

سعر أرز الشعير

كما شهد الأرز الشعير تغير في سعره، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

قفز سعر الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة» بمقدار 500 جنيه في الطن، ليسجل سعره 19.000 جنيه.

كما ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم «رفيع الحبة»، حيث سجل سعر الطن 18.500 جنيه مصري، مقارنة بسعر الطن منه أمس 17.900 جنيه، بزيادة وصلت إلى 600 جنيه في الطن.

سعر الأرز الأبيض

أما الأرز الأبيض فقد شهد أيضًا تغيرًا في سعره، وقد جاء على النحو التالي: