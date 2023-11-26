حقيقة خفض نصيب الفرد من السكر على التموين بعد رفع اسعار السكر ” معقول سعره يزيد على بطاقة التموين!!”

شهدت اسعار السكر الفترة الماضية رفعة كبيرة خارج منافذ التموين، حيث وصل الكيلو منه إلى 50 جنيه، حيث بعض المواطنين علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يتسابق مع الدولار الأمريكي، وقد وصل الأمر إلى بطاقة التموين، وانتشر خبر خفض نصيب الفرد من السكر على بطاقة التموين، فهل هذا الأمر حقيقة أم لا، نوضح لكم هذا في تقرير اليوم.

خفض نصيب الفرد من السكر في التموين

بعد رفع اسعار السكر الفترة الماضية، انتشرت بعض الأخبار حول زيادة سعر السكر على بطاقة التموين وخفض نصيب الفرد منه، بل أقاويل أخرى بينت أن السعر لن يتم صرفه من جديد على بطاقة التموين من أول شهر ديسمبر بسبب رفعه أسعار في الأسواق الخارجية، ولكن كل هذه الأقاويل شائعات لا تمت للواقع بصلة، بل سينزل السكر للفرد على بطاقة التموين وبسعره السابق وهو 12.60 جنيه مصري لا أكثر، وسيكون نصيب الفرد منه كيس من السكر وليس أقل كما يدعي البعض، ولا داعي للسير وراء تلك الشائعا.

اسعار السكر اليوم في مصر

سعر السكر يختلف من مكان إلى مكان آخر على حسب درجته، وقد وصل السعر في بعض المناطق للأسف لمبلغ خمسين جنيه للكيلو الواحد، ولكن أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن العمل قائم الفترة الحالية من أجل ضخ كميات كبيرة في الأسواق من أجل خفض سعر السكر في الأسواق، وجاءت أسعار صرفه كالتالي: