لأصحاب المعاشات هللوا وانبسطوا”.. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات!! ..التأمينات الاجتماعية توضح

تعد العلاوات الخمس واحدة من أهم المكافآت التي يحصل عليها وينتظرها المواطنين المتقاعدين وذلك لأنه تعمل على رفع مبلغ المعاش عن المبالغ المستحقة في الوقت الحالي لهذا يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن الموعد الذي يتم فيه صرف هذه العلاوات وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا بالإضافة إلي بعض من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قام أصحاب المعاشات الفترة القليلة السابقة رفع دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء أمام محكمة القضاء الاداري وذلك من أجل أن تقوم الدولة بصرف العلاوات الخمس لهم والتي لم تضاف إلى راتبهم الأساسي قبل طلوعهم على المعاش.

حيث انه في عام 2009 أصدرت المحكمة حكم بصرف العلاوات الخمس لهؤلاء المواطنين في اخر شهر نوفمبر الحالي، كما حصلت الدفعة الأولى على العلاوات الخمس في شهر أغسطس الماضي حيث أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية في شهر ديسمبر 2023 والدفعة الثالثة في شهر مارس 2024 والدفعة الرابعة في شهر ديسمبر 2024 والدفعة الخامسة في شهر مارس 2025.

من هم المستفيدون من العلاوات الخمس

يرغب عدد كبير من المواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن الفئات المستفيدة هم كالاتي: