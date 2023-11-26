عشان التاجر مينصبش عليك!”.. وزارة التموين تعلن خبر سار بشأن نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2023

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية على مساعدة المواطنين وذلك عن طريق توفير السلع الغذائية والخبز بسعر مخفض من خلال بطاقات التموين الذي يحملها العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن نصيب الفرد في بطاقة التموين وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد في بطاقة التموين وهذا بعد أن تساءل عدد كبير من حاملين البطاقات التموينية عن هذا حيث أعلنت أن حصة الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو جرام بينما حصة الفرد من الأرز هو عدد 1 كيلو جرام في حين أن حصة الفرد من الزيت هو عدد زجاجة واحدة وزن 800 مللي جرام.

سعر السلع داخل منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخل قائمة أسعار السلع داخل منافذ التموين والتي جاءت كما يلي: