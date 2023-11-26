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عشان التاجر مينصبش عليك!”.. وزارة التموين تعلن خبر سار بشأن نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2023
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية على مساعدة المواطنين وذلك عن طريق توفير السلع الغذائية والخبز بسعر مخفض من خلال بطاقات التموين الذي يحملها العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن نصيب الفرد في بطاقة التموين وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب الفرد في بطاقة التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد في بطاقة التموين وهذا بعد أن تساءل عدد كبير من حاملين البطاقات التموينية عن هذا حيث أعلنت أن حصة الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو جرام بينما حصة الفرد من الأرز هو عدد 1 كيلو جرام في حين أن حصة الفرد من الزيت هو عدد زجاجة واحدة وزن 800 مللي جرام.
سعر السلع داخل منافذ التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخل قائمة أسعار السلع داخل منافذ التموين والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.