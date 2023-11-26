لو عندك عداد غاز متقولش معرفش”.. تحذير عاجل من شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تطالب أصحاب العدادات سرعة التوجه إلى الشركة

قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بمطالبة المواطنين الذين يمتلكون عدادات غاز مسبقة الدفع سرعة التوجه إلى فروع الشركة المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وهذا لتنشيط كروت شحن عدادات الغاز بالإضافة إلى تحسين وتسهيل عملية شحن العدادات بشكل منتظم وهذا حتى لا تقوم الشركة إرسال رسالة للمواطنين أثناء عملية الشحن الكارت غير مقبول، لهذا في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذا الأمر بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

سبب ظهور رسالة عملية الدفع مرفوضة أثناء عملية شحن الكارت

يلاحظ عدد من المواطنين أصحاب عدادات الغاز الكودية ظهور رسالة عملية الدفع مرفوضة أثناء عملية شحن الكارت عن طريق خدمة فوري أو أي وسائل دفع أخرى الأمر الذي جعل أن تقوم شركة بتروتريد للغاز الطبيعي على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الإعلان عن سبب ظهور هذه الرسالة وهو أن هذه العمليات في بعض الأحيان قد لا تتم بشكل صحيح الأمر الذي يعني ان المواطن لم يقوم بتحديث بيانات الكارت.

سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول

يتساءل الكثير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات غاز تعمل بنظام الكارت عن سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول لهذا قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي الإعلان عن أن سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول إلى عدم قيام المواطن تحديث كارت الغاز بشكل منتظم.

حيث أوضحت الشركة أنها تحتاج إلى تحديث كارت الغاز بصورة منتظمة حتى يتم إتمام عملية الشحن المتكررة عن طريق ماكينات خدمة فوري، لهذا تنصح الشركة المواطنين سرعة التوجه إلى فروع شركات الغاز الموجودة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية كل فترة بصورة مباشرة من أجل القيام بشحن كارت الغاز وتحديثه.