هنقعد في الضلمة لحد امتأ!!”.. وزارة الكهرباء توضح جقيقة انتهاء قطع الكهرباء في جميع محافظات مصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الأيام القليلة السابقة عن تطبيق خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة وذلك من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالتناوب وفقا للجدول مواعيد انقطاع الكهرباء لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة موعد انتهاء هذه الأزمة وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي

يتساءل عدد كبير من المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن الموعد الذي يتم فيه انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي جعل أن تقوم وزارة الكهرباء والطاقة الإعلان عن أن عملية انقطاع التيار الكهربائي سوف تستمر الشهور القادمة وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس الذي تشهد البلاد مؤكدة إلى أن هذه الأزمة من المقرر أن يتم الانتهاء منها في بداية العام الميلادي الجديد.

أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي

منذ بداية فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن العمل بخطة تخفيف الأحمال والتي تتمثل في قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة من كافة أنحاء الجمهورية بالتناوب ولكن في الونة الأخيرة أصدرت الوزارة قرارا إمداد مدة انقطاع التيار الكهربائي ليصبح ساعتين بدلا من ساعة واحدة الأمر الذي جعل أن يتساءل المواطنين عن سبب هذه الزيادة.

لهذا أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن سبب إمداد قطع التيار الكهربائي هو ارتفاع درجة حرارة الطقس الذي سبب في استهلاك المواطنين الكهرباء بشكل أكبر مع انخفاض الطاقة المولدة للكهرباء وهو الأمر الذي أدى إلى تحميل استهلاك الغاز بكميات كبيرة تجاوزت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

وأكد سيادته أن الزيادة الجديدة في استهلاك الكهرباء من الغاز أتت في ذات الوقت الذي انخفضت فيه كميات الغاز التي يتم توريدها من خارج مصر والتي تبلغ قيمتها 800 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.