لأصحاب المعاشات زقططوا”.. بالزبادة الجديدة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 رسميأ وزارة المالية تعلن

مع اقتراب شهر ديسمبر 2023 ينتظر أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر موعد صرف معاشاتهم، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مواطن في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

وفقًا لوزارة المالية في جمهورية مصر العربية من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، ويتضمن هذا الموعد الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2023

هناك عدة طرق لصرف معاشات ديسمبر 2023 وتشمل:

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة معاشات ديسمبر 2023

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين للمنح الاستثنائية، سابقًا كان قد أصدر قرارًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية ليصبح مبلغها 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، وذلك لصالح حوالي 11 مليون مواطن، وتمت الزيادة على النحو التالي:

الذي يتقاضى 1500 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 1800 جنيه.

الذي يتقاضى 1700 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 2000 جنيه.

الذي يتقاضى 2000 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 2300 جنيه.

الذي يتقاضى 2300 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 2600 جنيه.

الذي يتقاضى 2600 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 2900 جنيه.

الذي يتقاضى 2900 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 3200 جنيه.

الذي يتقاضى 3200 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 3500 جنيه.

الذي يتقاضى 3500 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 3800 جنيه.

الذي يتقاضى 3800 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 4100 جنيه.

الذي يتقاضى 4100 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 4400 جنيه.

الذي يتقاضى 4400 جنيهًا سيتمتع بمعاش قدره 4700 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2023

للاستعلام عن معاشك يمكنك اتباع الخطوات التالية: