سحب العداد وغرامة 10000 جنيه”.. تنبية شديد اللهجة من شركة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة بشأن سحب العداد وتوقيع غرامة لهذة الحالات

تنبيه عاجل من شركة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة حيث تلقى المشتركون في الكهرباء وخاصة أصحاب العدادات القديمة هذا الإعلان الهام من شركة الكهرباء، يتعلق بأنظمة سحب العدادات وتطبيق الغرامات المالية البالغة حدود 10000 جنيه، وفقًا لقرار رقم 87 لسنة 2015 الصادر عن نظام الكهرباء المصري، يأتي هذا الإعلان للتنويه بأن جمعيات تعميم الكهرباء ستدير شبكات الكهرباء في مصر، مما يمنحها الحق في إنهاء عقود إمداد الكهرباء والتحكم في انقطاعها.

حالات انقطاع الكهرباء وسحب العداد

تدعو شركة الكهرباء جميع المشتركين للامتثال للأنظمة واللوائح الكهربائية لتجنب التعامل مع الغرامات وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية، تفهم شركة الكهرباء أن تعاونكم هو أساس استمرار تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وفاعلية، وتشمل الحالات التي قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء وسحب العداد وإنهاء العقد ما يلي:

مخالفات في أعمال التركيب والتوسعات الكهربائية.

تراكم فواتير الكهرباء لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.

عدم الامتثال لتعاليم شركة توزيع الكهرباء.

البناء في مواقع مخالفة للبناء، دون إزالة المخالفة.

استخدام الكهرباء في أغراض غير قانونية، مثل تشغيل معدات صناعية أو تجارية بدون تراخيص.

تلف العداد أو تركيب عدادات غير قانونية.

طريقة استرجاع التيار

إذا كنت قد ارتكبت أي مخالفة لا داعي للقلق حيث يمكنك استرجاع التيار والعقد وعودة الكهرباء وذلك باتخاذ الخطوات التالية: