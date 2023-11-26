 موعد اول يوم في شهر رمضان المبارك 2024

يهتم المسلمون بمعرفة موعد اول ايام شهر رمضان، شهر الخير والبركات، الذي يعود إلينا مرة أخرى، محملاً بالأمل والسلام هذا الشهر الفضيل، الذي يعتبر ركناً من أركان الإسلام، يجلب معه العديد من الفرص للتجديد والتطهير الروحي ويتميز رمضان بالصيام، الذي يعد أكثر من مجرد التوقف عن تناول الطعام والشراب، فهو يشمل التوقف عن الأفعال السلبية والتفكير في الأفكار الإيجابية إنه فرصة للتأمل والتفكير في الحياة والعالم من حولنا إنه وقت للتركيز على القيم الروحية والأخلاقية،

موعد اول يوم رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد حدة البحث عن موعد أول أيامه، وهو الأمر الذي يشغل بال المسلمين في كافة أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون عدد أيامه 30 يوماً وبذلك، يتبقى على استقبال الشهر الفضيل 105 أيام فقط. ووفقًا لهذه الحسابات، سيكون موعد عيد الفطر المبارك يوم 10 أبريل القادم ولكن، ما يفصل في الأمر، والرأي النهائي لموعد أول أيام شهر رمضان الكريم، سوف يرجع في النهاية إلى دار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع هلال الشهر المبارك ومن المقرر أن يتم ذلك بالتنسيق مع مجموعة اللجان العلمية في المعهد وبعض الجهات المعنية بهذا الأمر.

ادعية شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسع من التقويم الهجري، وهو شهر مقدس لدى المسلمين، حيث يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ويحتل شهر رمضان مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، فهو شهر الخير والبركات، وهو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى، والتخلص من الذنوب والمعاصي، وإصلاح النفس، وتزكية الروح وخلال شهر رمضان، يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بأداء الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن الكريم، والدعاء والتقرب إلى الله تعالى بمختلف العبادات.