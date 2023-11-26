“رزق ولادك” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 …والشروط اللازمة tk.moss.gov.eg

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، صرحت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات وتجنب الازدحام والتوتر داخل المكاتب والهيئات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 .

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

حيث يعد معاش تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة المصرية برعاية وزارة التضامن الإجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه شهرياً لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل غلاء الأسعار التي تعاني منه عدد من الدول العربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يمكن للمواطن الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

او الدخول على رابط استعلام معاش تكافل وكرامة.

ثم ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

واضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش في حالة قبول الطلب.

أما في حالة الرفض سوف يتم ذكر سبب الرفض في خانة “الملاحظات”.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة