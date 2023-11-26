موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445 وزارة التربية والتعليم توضح

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445، يترقب الطلبة والطالبات العودة إلى الدوام الدراسي للترم الدراسي الثاني لأن إجازة الفصل الدراسي الثاني على وشك الانتهاء، ويرغب الطلاب أن يكونوا على أتم الاستعداد لاستكمال مسيرتهم التعليمية، تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية بنظام 3 فصول دراسي ولقيت نجاح كبير في هذا النظام بدايةً من تطبيقه، وأكدت الوزارة أن هذا النظام كان له دور كبير في ارتقاء التعليم وتحسين مستوى الطلاب وارتفاع معدلات النجاح لكافة المراحل التعليمية.

انطلقت الدراسة في السعودية في شهر أغسطس الماضي وأدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الأول نوفمبر واستمرت الاختبارات لمدة 5 أيام وسط حالة من الانتظام والهدوء، واليوم ننشر لكم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445

بدأـ إجازة الفصل الدراسي الأ,ل يوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر 2023 بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات، واستمرت فترة الإجازة حتى يوم 25 من نوفمبر الجاري، واليوم انطلقت الدراسة في المدارس السعودية لجميع المراحل التعليمية بتاريخ الأحد الموافق 26 من نوفمبر 2023، وقد حصل الطلاب على إجازة نحو عشرة أيام متتالية، ومن المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية لمدة 75 يوم وفقاً للتقويم الدراسي الذي حددته وزارة التربية والتعليم وبعدها يحصل الطلاب على إجازة مطولة سوف إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وهذا ما نوضحه الفقرة التالية تابعونا.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445-2024

يستمر الفصل الدراسي لمدة 12 أسبوع فيما يعادل نحو 55 يوم وتعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي