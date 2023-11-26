ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وقيمة المبلغ المستحق 1445

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة والمطلقات والأرامل وغيرها من الفئات المستحقة معاش الضمان، مؤكدة على حرصها على دعم المرأة السعودية بشكل عام، منحها الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور في ثوبه الجديد كعائل أساسي للأسرة أو كتابع لرب الأسرة، وذلك نظير عدد من الشروط التي بموجب تطالبها تحصل المرأة على تصنيف تابع أو عائل للأسرة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

أكدت وزارة الموارد البشرية على منح المرأة راتب الضمان الاجتماعي بصفتها تابع للزوج بشكل تلقائي حينما يتم الزوج بطلب الحصول على الضمان، بينما هناك حالات استثنائية تحصل فيها المرأة على معاش مستقل بصفتها رب للأسرة والمسؤول الأول عنها وتلك الحالات تتمثل في:

إقامة المرأة السعودية بشكل دائم داخل نطاق المملكة العربية السعودية.

وفاة الزوج أو هجره لها.

الحصول على وثيقة الولاية على الأطفال.

أن يصبح لدى المرأة أطفال بحد أدنى طفل واحد.

في حال عدم وجود عائل أساسي للمرأة وللأسرة.

في حال عجز الزوج عن العمل وإصابته بمرض مزمن أو إعاقة بدنية.

وفي سبيل ذلك حددت شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة على النحو التالي:

الحصول على الجنسية السعودية أو أن تكون أحد الفئات المستثناة.

الإفصاح الدقيق عن عدد أفراد الأسرة.

إرفاق الوثائق والمستندات الرسمية لإثبات صحة البيانات المدونة.

في حالة عمل المرأة لابد من أن يقل الدخل الشهري الثابت للمرأة عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

تعهد المرأة بالالتزام بحضور برامج التأهيل والتدريب والاستجابة لها وعدم رفض العروض الوظيفية في حالة إن كانت المرأة لا تعمل.

عدم امتلاك أصول أو عقارات أو ذهب أو رصيد بنكي زاخر بالأموال.

الإقامة في منزل وعدم التواجد بداخل دور الإيواء أو الرعاية الصحية والاجتماعية.

رابط الضمان الاجتماعي المطور: https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login

قيمة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

تحصل المرأة السعودية على راتب الضمان الاجتماعي في حال كونها امرأة مستقلة ورب الأسرة بقيمة ١٣٢٠ ريال سعودي كاملة شأنها شأن الرجل بدون تفرقة، أما في حالة كون المرأة متزوجة فتصبح تابع للأسرة ومن حقها الحصول على معاش شهري بقيمة ٦٦٠ ريال سعودي بعد تطبيق الزيادة الملكية بقيمة ٢٠٪ أي يصبح الراتب الشهري بزيادة قدرها ١١٠ ريال سعودي علماً بأن تلك الزيادة دائمة وفقاً لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.