موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 …وحقيقة الزيادة الجديدة على معاشات ديسمبر

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، والتي تعد مصدر دخل عدد كبير منهم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات حوالي ما يقرب من 11 مليون مواطن مصري،وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 15% بالفعل أعلنت وزارة المالية عن صرف الزيادة على معاشات المستفيدين بداية من شهر نوغمبر على أن يتم صرف شهرين دفعة واحدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، والذي سوف يكون في الموافق 1 ديسمبر 2023 ويتم صرف المستحقات لأصحاب المعاشات على مدار 6 أيام متتالية وذلك من خلال مكاتب البريد المصي وماكينات الصراف الآلي، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال قروع بنك ناصر والبنوك التجارية،وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة شهر ديسمبر 2023 على المستحقين مع معاش شهر ديسبمر وهي 300 جنيه لصاحب المعاش و200 جنيه للمستفيد.

رابط الاستعلام عن رواتب المعاشات

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن رواتب المعاشات وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين واليكم الخطوات: