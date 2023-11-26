رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2023 سدد قبل قطع الخدمة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2023، مع اقتراب شهر ديسمبر يتساءل المواطنين عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي قبل أن يتم قطع الخدمة عن التليفون الأرضي، حيث يستخدم أغلب المشتركين التليفون الأرضي ليس فقط للمكالمات بل يستخدمون لسهولة الدخول على الانترنت المنزلي الذي يحتاج إلى وجود حرارة، خلال الأيام الماضية أصدرت الشركة المصرية للاتصالات رسالة نصية لجميع المشتركين تذكرهم بموعد الصرف قبل أن يتم قطع الخدمة لأن هذه الفترة هي مدة السماح المحدد من الشركة.

والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المشتركين تم تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط لتفعيل خدمة الاتصال مرة أخرى والتصفح على الانترنت بشكل أسرع عليكم دفع المستحقات المطلوبة من الفاتورة، لذا عليكم متابعة التقرير التالي لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2023

أصبحت عملية الاستعلام عن قيمة الفواتير تتم بشكل إلكتروني بأقل وقت ومجهود وكل ما عليكم لاستخراج القيمة المطلوب دفعها عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات we. اختيار فاتورة التليفون الأرضي. إضافة كود المحافظة في الخانة الأولى. ثم إدراج رقم التليفون الأرضي في الخانة الثانية. بالضغط على الخانة الثالثة كلمة أظهر الفواتير. وسوف تظهر القيمة المطلوب.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

توفر شركة المصرية للاتصالات WE العديد من الطرق السهلة والبسيطة لدفع فاتورة التليفون الارضي والتي تأتي على النحو التالي: