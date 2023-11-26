اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق مؤخرا أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يعتبر هذا الإعلان مناسبة مهمة للعديد من المواطنين العراقيين الذين يعتمدون على الدعم الاجتماعي لتلبية احتياجاتهم الأساسية يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود وتحسين مستوى معيشتهم للتأكد من ما إذا كانوا مشمولين بالبرنامج أم لا بدأ المواطنون في البحث عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية تم قبول واعتماد قائمة أسماء المستفيدين من قبل السيد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بهدف توفير الدعم المستحق لهم في الوقت المناسب.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

للتحقق من قبول طلب الرعاية الاجتماعية في الدورة السابعة ومعرفة ما إذا كنت مشمولًا في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكن اتباع عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت.

أولاً وقبل كل شيء يجب على المستفيد الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

بعد ذلك يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ثم يجب النقر على خيار تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بعناية.

بعد إدخال البيانات الصحيحة يجب اختيار المحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

ثم يمكن النقر على خيار عرض الكشوفات.

سيتم عرض قائمة بأسماء المستفيدين بكل سهولة ويمكن للشخص التحقق مما إذا تم قبوله أم رفضه للرعاية الاجتماعية.

إذا تم قبول طلب المستفيد فيمكنه بسهولة أن يقوم بالحصول على الدعم المالي المخصص له يمكنه سحب هذا الدعم من أقرب ماكينة صراف آلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الجديد لعام 2023 في العراق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن العراقي من خلال هذه الشروط يمكن للمستحقين التحقق مما إذا كانوا مؤهلين لتضمين اسمائهم ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فيما يلي تلك الشروط:

يجب أن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية من ذوي الجنسية العراقية.

على المتقدم أن يكون عمره 18 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون لدى المستفيد أسرة وعدد أفراد الأسرة لا يجب أن يقل عن أربعة أفراد.

يجب أن لا يكون لدى المستفيد أي ممتلكات عقارية أو تجارية وذلك لضمان أنهم في حاجة حقيقية إلى الدعم.

يجب على المتقدم تقديم المستندات والأوراق الضرورية التي تثبت حالتهم الاجتماعية مثل شهادة الزواج أو شهادة الطلاق إذا كانوا متزوجين أو مطلقين.