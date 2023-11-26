مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138، للعديد من محبي المسلسلات التركية يعد معرفة القنوات والمواقع التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 مترجمة وبدون تقطيع من أمور مهمة ينتظر الملايين من المشاهدين عرض هذه الحلقة بفارغ الصبر من أجل متابعة تفاصيل أحداث المسلسل ومعرفة مصير شخصياته المثيرة لذا سنقدم لكم في هذا المقال أفضل المواقع التي تقدم قيامة عثمان الحلقة 138 مترجمة بدون تقطيع.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

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تردد قناة ATV التركية

يعرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية ويعاد العرض في اليوم التالي على قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية تردد قناة ATV التركية هو:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.\

معامل تصحيح الخطأ: