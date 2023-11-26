نبدأ اليوم الجمعة الرابع والعشرون من نوفمبر بعرض تفاصيل الحلقة 47 من مسلسل طائر الرفراف الذي يعرض على موقع ايجي بست وماي سيما المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنانان يارا ومارت رمضان حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة منذ بداية عرضه في سبتمبر عام 2022 ويعد هذا المسلسل واحدًا من أشهر المسلسلات التركية التي حققت أعلى نسب المشاهدة وجمعت جماهيرية كبيرة في تركيا والشرق الأوسط.

مسلسل طائر الرفراف

في الحلقة السابقة من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 47 شهدنا زيارة الأغا هاليس لمنزل خال بيلين حيث أخبره عن رغبته في زواج فريد من ابنة أخيه بيلين تم رفض هذا الاقتراح من قبل فريد نظرًا لحبه لسيران ورغبته في تسجيل ابن بيلين كابنه الشرعي هذه الأحداث أثارت توترًا كبيرًا وزادت من حماس المسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

لمتابعة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 47 على قناة ستار تى فى التركية يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك إليك تردد القنوات الناقلة للمسلسل:

القمر ترك سات

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: اتش دي.

التصحيح: 5/6.

القمر نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

القمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

في الوقت الحالي يبحث الكثيرون على الإنترنت بشكل متزايد عن الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف لمشاهدتها على موقع قصة عشق باللغة العربية وذلك بعد انتهاء عرضها على شاشات ستار تى فى التركية منذ قليل.