يا فرحتكم بالزيادة الجديدة يا بتوع المعاشات .. زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي شوف انت منهم ولا لا؟

بالقرب من انتهاء شهر نوفمبر 2023، بدأ البحث تدريجيًا عن حقيقة زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي؟، حيث تم الإعلان على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام بأن الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد صرحت بأنه سيتم نزول زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات والذين وصل عددهم بإجمالي إحدى عشرة مليون مواطن في يوم واحد من شهر ديسمبر 2023 القادم ولمدة ستة أيام على أن يتم صرفها لهم بالزيادة التي يستحقونها والتي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإليكم التفاصيل ب=عبر هذا المقال.

زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي

وفقًا لتصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن سيتم زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي وفقًا للمادة رقم 35 من القانون المصري، حيث تم تقرير تنفيذ زيادة جديدة بنسبة 15% ابتداءً من 1 يوليو من كل عام، ونزلت بالفعل الزيادة في يوليو الماضي 2023 وسيتم إيداعها في شهر يوليو القادم 2024، حيث قام رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح الزيادة بتطبيق تلك الزيادة من أجل مساعدة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وكذلك الإعانة على مصاعب الحياة.

قيمة زيادة المعاشات 15%

والآن وخلال هذه الفقرة سنتعرف على قيمة زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي، فبأمر رئاسي تم زيادتها بقيمة ستمائة جنيه بدلاً من قيمة ثلاثمائة جنيه على أن يتم رفع قيمة الدخل الشهري بقيمة خمسة آلاف جنيه، على أن يتم صرفها ابتداءً من نوفمبر الحالي 2023 وسيظل صرفها مستمر مع رواتب شهر ديسمبر القادم، ويمكن الحصول على معاشات الشهر القادم مع الزيادة الجديدة عبر ماكينات الصرافة الآلية وفروع البنوك المصرية المعنية بالأمر.