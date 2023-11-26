Install ‼️ بحث قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة pdf {منصة مظلتي} وزارة العمل

هل اقترب موعد صرف وجبة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟ طرح هذا السؤال الكثير من المواطنين الذين رأوا أن عمليات البحث المتصدرة على مختلف مواقع الانترنت، هو السؤال عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية لذلك قررنا أن نضع لكم خطوات الاستعلام، وكذلك ما هي الشروط الواجب أن تتوفر في شخص المتقدم الراغب في أن يحصل على مثل هذا الدعم القادر على تغيير مجرى حياته.

اسماء المشمولين

لن نبالغ إذا قلنا أن العمل قائم على قدم وساق في منصة مظلتي الإلكترونية وكذلك موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، لاستيعاب كافة المعدلات البحثية التي يقوم بها عدد لا بأس به الأشخاص الذين يرغبون في الاستفسار عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى يعلموا موعد صرف الدعم المنتظر الاستيفاء كل ما يحتاجون إليه.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأشخاص أيضا يرغبون في الانضمام لمنظومة الدعم الاجتماعي العراقي، وهذا يعني أنه لا بد من أن يكون لديهم الدراية بالشروط التي تعتبر أساساً في قبول المتقدمين، والتي تتلخص فيما يلي

إذا كان عمر متقدم أقل من 18 عاماً لا يمكن قبوله، حيث إن السن المرغوب فيه هو ذلك الذي يتراوح ما بين 18:60 عاماً.

يجب أن يكون لدى المتقدم تأمين اجتماعي سار بالفعل أو صحي حسب المتواجد.

يفضل ألا يزيد عدد أفراد الأسرة الراغبة في الحصول على الدعم عن 4 أفراد.

ومن المؤكد أنه لا بد من أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم داخل العراق.

يجب أن يكون هناك حاجة ماسة للحصول على هذا الدعم، كأن تكون الأسرة ضمن الفئات المتعففة.

لا بد من ألا يملك المتقدم أي أماكن عقارية وسكنية، في المحافظة التابع لها أو داخل حدود العراق بصفة عامة.

طريقة تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

بعد أن أوضحنا بالتفصيل الشروط التي تم وضعها لكي تكون السبب في قبول المتقدم الراغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، وجدنا أن هناك بعض الأشخاص حديثو التعامل مع هذا الدعم يرغبون في التعرف على طريقة تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذا العام الجاري، حتى يحصلوا على الوجبة القادمة.

على أن تكون طريقة تنزيل الأسماء المنتظرة للحصول على هذا الدعم، كالآتي

سجل دخولك على منصة مظلتي. بعد ذلك قم بتحديد برنامج الرعاية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية. ثم قم بالضغط على قسم الرعاية الاجتماعية بعد ذلك عليك اختيار قائمة الأسماء المستفيدة من الوجبة الأخيرة من الدعم

ثم قم بإدخال البيانات اللازمة المتعلقة بصاحب الوجبة.

بعد ذلك يمكنك الضغط على زر تنزيل الكشوفات وسوف يتم تحميلها على الجهاز المتعامل من خلاله، عليك الاطلاع على اسمك وتأكد من البيانات الخاصة بك.

يُعَدُّ برنامج الرعاية الاجتماعية دعمًا أساسيًا لفئات معينة داخل المجتمع، حيث يقوم بتقديم دعم مالي مُخصّص يعتمد على ظروف كل فئة على حدة. تُعَدُّ هذه المساعدات جزءًا لا يتجزأ من جهود الدعم الاجتماعي المُقدَّمة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العراقي، مثل الأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، والأيتام، وكبار السن.