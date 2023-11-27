المعدن الأصفر يُسجل رقم جديد .. اعرف دلوقتي سعر الذهب اليوم 2023

كثير من الأشخاص يتساءلون عن سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، حيث إن سعر الذهب باستمرار يسجل أرقام جديدة، ويكون ما بين الارتفاع والانخفاض، وأيضًا الاستقرار، وفيما يلي أحدث تلك الأسعار الخاصة بالذهب هذا اليوم.

سعر الذهب اليوم

استقر ثمن الذهب اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023، بالتعاملات الخاصة بالفترة المسائية بجميع أسواق الصاغة، وقد سجل ما يلي في مختلف العيارات الثلاثة:

بلغ ثمن جرام الذهب عيار 21 هذا اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023 لما يقرب من حوالي 2790 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 2770 جينه مصري، في حالة الشراء.

كما أن ثمن الذهب اليوم عيار 24 بلغ الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 3188 جنيها مصريا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 3166 جنيه مصري، وهذا في حالة الشراء.

كذلك أن ثمن الذهب اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، عيار 18 بلغ لما يقرب من حوالي 2391 جنيهًا مصريًا، وهذا في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 2374 جنيه مصري في حالة الشراء.

هذا بجانب أن ثمن الذهب اليوم عيار 14 وصل اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1860 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 1847 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

مثلما قلنا في السطور القليلة السابقة، إن سعر الذهب قد استقر بشكل ملحوظ هذا اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023م، فقد جاء سعر الجنيه الذهب بما يقرب من حوالي 22320 جنيها مصريا، وهذا لوزن 8 جرامات، الذي يكون عيار 21 ذهب، وهذا في حالة الشراء، كما أن ذلك قبل أن يتم إضافة كلًا من الضريبة وكذلك الدمغة، أو المصنعية.