من هنا رابط الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين 2023

كثير من المواطنين يريدون أن يستعلموا عن الكشف الطبي الذي يتعلق بالنعاقين، فتجد الإشارة بأنه في تلك الفترة هذا الموضوع يشغل بال العديد من الأشخاص، حيث إن هناك منهم من قاموا بالتقديم لتلقي هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة، ويرغبون الآن في التعرف على تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن الكشف الطبي الذي قاموا به، وفيما يلي تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام.

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين

يمكن الآن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن الكشف الطبي الخاص بالمعاقين، حيث إنه توجد جملة من الخطوات اللازمة للاستعلام التي أوضحتها وزارة الصحة، وفيما يلي تلك الخطوات:

الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع المجالس الطبية، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: انتقاء قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: النقر على عبارة «الكشف الطبي لبطاقة إثبات الإعاقة».

الخطوة الرابعة: النقر على رابط الكشف.

الخطوة الخامسة: انتقاء أيقونة «الاستعلام»، ومن ثم تدوين الرقم القومي.

الخطوة السادسة: النقر على زر «بحث».

مميزات كارت الإعاقة 2023

توجد جملة من المميزات اللازمة التي تتعلق بالحصول على هذا الكارت الخاص بالإعاقة، من ضمنها، كل ما يلي: