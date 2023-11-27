اعرف دلوقتي .. موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2023

اهتم المواطنين بالتعرف على الموعد الخاص بصرف تكافل وكرامة، فمن الجدير بالذكر أن هذا الدعم الخاص بالبرنامج يتم صرفه لكل الأشخاص الذين تتوفر بهم شروط البرنامج، حيث إنه توجد عديد من الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وقالت إنها لازمة في المتقدمين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم هذا الموعد الخاص بالصرف، وكذلك الشروط اللازمة.

موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

قام العديد من الأشخاص بالبحث للتعرف على هذا الموعد الذي يتعلق بصرف تكافل وكرامة، فمن الجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي قد بينت هذا الموعد الذي يتعلق بالصرف، حيث إنها قالت إن الدعم يتم صرفه في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، حيث إنه قد تم الضرف بالفعل في يوم 15 نوفمبر 2023م، وسيتم الصرف في يوم 15 ديسمبر القادم 20213م.

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الرابط الذي يتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش المقدم من جانب برنامج تكافل وكرامه، حيث إنه يعد من أهم الأمور التي يتساءل عنها عدد كبير من المواطنين الذين يكونوا من محدودي الدخل، والغير قادرين على مواجهة الظروف الصعبة التي تواجه عدد كبير من الأسر المصرية ولهذا أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصص رابط الإلكتروني خاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فقط انقر هنا للولوج إليه، فقد تم توفيره تيسيرا على عدد كبير من الأسر والراغبين في الحصول على الدعم الخاص بالبرنامج، وفيما يلي تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عنه: