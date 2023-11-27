بالرقم القومي الآن .. رابط استعلام تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2023

المواطنين بمصر لديهم رغبة في التعرف على تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن تكافل وكرامة، وهذا لانهم قد سجلوا في البرنامج ويريدون أن يتعرفوا على حالة الطلب التي تتعلق بهم، ويتساءلون عن أبرز الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا المعاش، وتجدر الإشارة بأن هذا المعاش يتم صرفه لجميع الأشخاص الذين يكونوا مستحقين له، والذين تتوفر بهم الشروط الموضحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن هذا المعاش.

استعلام تكافل وكرامة

يمكن الآن للمواطنين الذين تقدموا لتلقي معاش تكافل وكرامة، أن يقوموا بالاستعلام عن هذا المعاش بكل سهولة ويسر من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح.

الضغط على زر “استعلام”.

شروط تكافل وكرامه 2023

يعد هذا البرنامج من اهم البرامج التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو عباره عن مبلغ من المال يتم منحه لحوالي 76754 مصري، ومن الجدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصيص رابط الإلكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بعد تقديم، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك الشروط الخاصة بالبرنامج ،كل ما يلي: