“اقعد على الكتاب يا طالب” مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 لكل المراحل وفقًا للخريطة الزمنية 2023- 2024

ترقب شديد في هذه اللحظة من قبل الطلاب والطالبات عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، حيث يرغبون في التعرف على موعد الاختبارات النهائية بمخلتف المدارس والجامعات المصرية، وقد تم تحديد موعد كل لااختبارات في الخطة الزمنية بوقت سابق من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، فدعونا نوضح لكم متى الاختبار ومتى إجازة نصف العام؟ فضلًا كونوا معنا.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الأول 2024 للطلاب في صفوف النقل والمرحلة الإعدادية، حيث حسب الخريطة الزمنية، فإن الامتحانات تبدأ في الموعد التالي:

امتحانات الطلاب في صفوف النقل مدتها أسبوعين، وذلك من أول الصف الرابع الابتدائي وإلى الصف الثاني الثانوي، حيث من أول يوم 14 يناير لعام 2024 وإلى يوم 25 يناير من عام 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني يوم 9 من شهر يناير من عام 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول يوم الأحد 14 من يناير من عام 2024.

موعد اجازة نصف العام 2024

وضحنا لكم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، وبالنسبة لإجازة منتصف العام الدراسي 2024 لكل المدارس والجامعات حسب الخريطة الزمنية، فهي على النحو التالي:

تبدأ يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير من عام 2024.

تنتهي الإجازة يوم الخميس يوم 8 من شهر فبراير من عام 2024.

الإجازة تستمر أسبوعين.

حيث ينتهي الفصل الدراسي الأول بعد دراسة بالفصل الدراسي الأول استمرت 17 أسبوع، حيث بدأ في شهر 30 سبتمبر لعام 2024، وينتهي يوم 27 من شهر يناير لعام 2024 وذلك لبداية الإجازة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يتساءل أولياء أمور الطلاب في الصف الرابع الابتدائي عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والجدير بالذكر أن الامتحانات سوف تكون يوم الرابع عشر من يناير القادم من عام 2024، حيث يخضع الطلاب بدءًا من هذا اليوم على الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ثم بعدها يحصلوا على إجازة أسبوعين، ومن بعدها تظهر النتائج ويبدأ الفصل الدراسي الثاني ويستمروا في دراستهم إلى أن ينتهي العام بالكامل.