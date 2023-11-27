“هتشتري الوقتي من البنك” عضو شعبة الذهب العامة يُعلن عن تفاصيل إطلاق ATM دهب في مصر للشراء والتداول

أعلن عضو الشعبة العامة للذهب باتجاه الغرفة التجارية ناجي فرج عن طرح ATM دهب في مصر من أجل تداول الذهب لأول مرة في مصر، حيث سيتم طرحه في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، وهذا الأمر سوف يساعد على شراء الذهب والتداول به بكل سهولة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه الماكينة.

طرح ATM دهب في مصر

وضح فرج تصريحات هامة لبعض الصحف المصرية، أن الذهب أصبح له قيمة في الوقت الحالي، حيث مخزون ذات قيمة، حيث دفع الكثير من المواطنين إلى استبدال الذهب بالدولار، حيث كل 100 طن من الذهب يُقدر بحوالي 6 مليار دولار، حيث وضح سيادته أن الماكينة الخاصة بالدهب سوف يتم طرحها بعدد من المولات التجارية، وذلك في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

حيث من خلال الماكينة يمكن للمواطن وضع الأموال بداخلها، ثم شراء الذهب بكل سهولة، على أن يتم إخراج الذهب من الصراف الآلي في الصور التالية:

جنيه ذهب.

نصف جنيه مصري.

سبيكة بحجم جرام.

أي كمية ذهب يحتاج المواطن لها.

تفاصيل ATM دهب في مصر

وضح عضو الشعبة العامة أن هذه الخطوة سوف تساعد على تسهيل الأمر أمام المواطنين من أجل تداول الذهب، سواء بصورة سبائك أو جنيهات ذهب، وستكون هذه الخطوة نقلة كبيرة وطفرة بصناعة الذهب بجمهورية مصر العربية، وتأتي مميزات إنشاء الماكينة على النحو التالي:

سهولة تداول الذهب في الأسواق.

إتاحة أنواع مختلفة من الذهب داخل الجمهورية.

الذهب سوف يكون مضمون بنسبة 100%.

تتمكن من شراء الذهب وخصوصًا العملات بالذهب من أقرب مكان لك.

موعد إطلاق ATM دهب في مصر

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد إنشاء ماكينة صراف آلي لشراء الذهب والتداول به، ولكن وضحت مصادر أن موعد تشغيل وتطبيق هذه الماكينات متوقف على إجراءات تتم بين شركة الذهب التي طرحت الفكرة وبين بنك ناصر الاجتماعي، وربما قريبًا سيتم الإنشاء والبدء الفعلي بهذه الماكينة، لذا لم يصدر قرار بعد بطرحها.