رابط منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات spa.gov.iq

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن رابط منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث شغل البحث عن أسماء المواطنين المستفيدين من الوجبة التاسعة الدفعة السادسة عقول الكثير من الناس، حيث تعمل الدولة على توفير خدماتها للمواطنين الذين يمرون بحالة اقتصادية صعبة، إذ يظهر أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين في دولة العراق لمعرفة رابط موقع منصتي الحصول على الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، فقد أعلنت وزارة العمل العراقية أن الراغبين في التقديم للحصول على الوجبة الأخيرة يجب أن يقوموا بذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

يشترط على المتقدم للحصول على خدمة الرعاية الاجتماعية والحصول على الوجبة الأخيرة في العراق أن يستوفي بعض الشروط، وتلك الشروط هي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم وظيفة مستقرة.

يتطلب أن تتألف الأسرة التي ينتمي إليها المتقدم من أربعة أفراد على الأقل.

يجب ألا يمتلك المتقدم للرعاية الاجتماعية أي أراضي أو عقارات.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا إذا كان رجلاً، وبين 18 و55 عامًا إذا كان امرأة.

رابط منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على قائمة بأسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: