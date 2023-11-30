“المعاش بالزيادة النهاردة ف المكنة” التأمينات الاجتماعية توضح زيادة المعاشات 15% في ديسمبر ولسة الخير جاي في ٢٠٢٤

زيادة المعاشات 15% في ديسمبر حيث قام العديد من المواطنين بالبحث بشكل متزايد عن الموعد التي يتم من خلاله صرف المعاشات بعد إصدار نسبة الزيادة المقررة حيث أنه تم إصدار صرف المعاشات ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري بعلاوة مالية تقدر بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وذلك لجميع العاملين في الجهات الإدارية حيث تم التوصيل بذلك من قبل الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء.

زيادة المعاشات 15% في ديسمبر

قامت الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء بإصدار بعض التصريحات الخاصة بزيادة المعاشات 15% من خلال شهر ديسمبر حيث يتم صرف المعاشات وفقاً لما يلي:

يتم إصدار الراتب بقيمة 1130 جنيه بدلاً من أن كان الراتب 1000 جنيه فقط.

يتعين صرف الراتب بقيمة 2260 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

تتمثل قيمة 3390 جنيه الراتب الخاص لإحدى المستفيدين بدلاً من أن كان 3000 جنيه فقط.

يكون الراتب بقيمة 4520 جنيه بدلاً من أن كان بقيمة 4000 جنيه فقط.

تتمثل قيمة 5650 جنيه بقيمة الراتب التي يتم الحصول عليه بعد نسبة الزيادة حيث كان يحصل المستفيد على قيمة 5000 جنيه فقط.

الأماكن التي يتم من خلالها صرف معاشات شهر ديسمبر

يمكن لجميع المستفيدين صرف المعاشات الخاصة لشهر ديسمبر من خلال بعض الأماكن التالية: