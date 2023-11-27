منصه مظلتي spa.gov.iq.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الجديدة وملحقات الوجبات السابقة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق هم محل اهتمام الكثيرون الآن، حيث أيام قليلة ويتم إعلان عبر منصه مظلتي أسماء كل من شملهم الدعم الوجبة الجديدة، حيث صرح المسؤولين في برنامج الحماية الاجتماعية أن التجهيز قائم الآن على كشوفات المشمولين الجُدد في البرنامج، سواء وجبة جديدة أو ملحقات الوجبات السابقة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث المواطنين والمواطنات الآن المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق عن أسماء المواطنين التي تم قبولهم مؤخرًا في الحماية الاجتماعية بالعراق، وبناء على التصريحات الأخيرة التي تم إعلانها من قبل مسؤولي البرنامج، هو أن العمل قائم الآن على طرح وجبة جديدة للمواطنين “الوجبة السابعة” بجانب إعادة مراجعة بيانات المستفيدين وإعلان ملحقات الوجبات السابقة، وقد وضح الأسدي أن عدد المشمولين الوجبة القادمة سيكون تسعة ملايين مواطن عراقي انطبقت الشروط عليه، حيث بعد القيام بالمراجعة النهائية وتنظيم الزيارات الميدانية، طُرحت كشوفات مشمولي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تم تقديم على الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق من قبل عدد من المواطنين، وبعد الدراسة والبحث تم قبول البعض والذي انطبقت شروط الاستحقاق عليهم، ويمكن بعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخبرة كركوك وبغداد وباقي المحافظات الاستعلام عنهم عبر التالي: