خزني فراخ وأملي الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم، يوجد تحرك جديد بالأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء وهذا ما جاءت به البورصة الرئيسية وأوضحته وفق التقرير المحدث عن الأسعار، وهو ما جعل الكثير من المستهلكين وكذلك التجار ممن لهم تعامل بسوق الدواجن في البحث عن السعر كما أصدرته البورصة المحلية الرئيسية اليوم وفيما يلي نتعرف على السعر المتوقع يوم غد الاثنين وذلك لكافة الأنواع من الدجاج سواء كان دجاج أبيض أو دجاج بلدي وجميع أنواع الدواجن التي يكثر الإقبال عليها باعتبارها من أفضل أنواع اللحوم المتاحة في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

تلبي كافة الأسواق الاستهلاكية كل احتياجات المواطنين وجميع المستهلكين من أنواع الدواجن حيث تعتبر من أفضل المواد الغذائية التي لا غنى عن توفرها في الأسواق ولذلك تسعى كافة الجهات المختصة إلى أن توفير الكم الكافي لاحتياج المستهلكين وفيما يلي نتعرف على الأسعار الحالية لكافة الأنواع من الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

تسجل الأسعار الخاصة بالدجاج الأبيض اليوم في مصر الأحد 26 نوفمبر 2023 م مبلغ 70 جنيه مصري في المحلات والأسواق الشعبية وفي جميع الأسواق التجارية في بمختلف المحافظات.

يذكر أن تلك الدواجن تتوفر في المزرعة بسعر لا يتعدى 63 جنيه مصري ويتوقع أن تستقر تلك الأسعار حتى يوم غد الاثنين على نفس القيمة.

سعر الدجاج البلدي

الدجاج البلدي متوفر بكمية كبيرة في كل الأسواق المحلية ومتوفرة كما أعلنت اليوم تحديثات الأسعار بسعر يبلغ 120 جنيه مصري، ويتوقع لهذا السعر أن يستمر حتى غدا الاثنين 27 من نوفمبر ويتوقع أن وتبدأ به افتتاحية بورصه الدواجن في مصر، بينما يصل السعر في المزرعة إلى 110 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

ارتفعت القيمة السعرية اليوم كما أعلنت البورصة الرئيسية ويتوقع أن يسجل سعر الدواجن الأمهات يوم غد في البورصة الرئيسية مبلغ يصل حتى 60 جنيه مصري في حين أن مستوى الارتفاع سجل فارق عن الأمس قيمة لا تتعدى من 5 إلى 6 جنيه مصري في حين يصل السعر بالمحلات إلى حوالي 65 جنيه مصري في ارتفاع ملحوظ لأسعار الكيلو من لحومها