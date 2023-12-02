سعر السكر والزيت في التموين من الأمور الهامة التي يتداولها المواطنين، حيث أنها من السلع الهامة لكل بيت مصري، ولا يمكن الاستغناء عنها، وقد شهدت السلع التموينية المختلفة الزيادة الملحوظة في أسعارها خلال الأيام السابقة، ولذلك يتساءل المواطنون عن كيفية ثبات هذه الأسعار، وما هي الأسعار التي حددتها وزارة التموين، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بسعر السكر والزيت في التموين.

سعر السكر والزيت في التموين

تحرص وزارة التموين على تثبيت بعض السلع التموينية منها السكر والزيت، وذلك بدايةً من شهر أكتوبر الماضي، فقد أصبح متاحًا شراء السكر من خلال البطاقة التموينية بسعر يُقارب 12 جنيهاً للكيلو، كذلك يمكن شراء الزيت من خلال البطاقة التموينية بسعر يُقارب 30 جنيهاً، وقد تم تثبيت هذه الأسعار، كما تم الإعلان عنها.

أسعار السلع التموينية

هناك تغير في أسعار بعض السلع التموينية المختلفة، والتي يحتاج إليها كل بيت مصري، وسوف نشرح لكم الأسعار الخاصة ببعض السلع التموينية، والتي جاءت على النحو الآتي:

وصل سعر كيلو الأرز في التموين إلى 12.5 جنيه.

كما أصبح سعر كيس المكرونة والذي يزن 800 جرام هو 13 جنيه.

كما يبلغ سعر كيلو الدقيق الرسمي في التموين 18 جنيه.

بينما وصل سعر كيس العدس والذي يزن 500 جرام هو 21 جنيه.

أما الفول فقد وصل سعر الكيس الذي يزن 500 جرام هو 9 جنيهات.

أما سعر الشاي الرسمي فقد وصل سعره 5 جنيهات، الباكو يزن 40 جرام.

نصيب الفرد من السكر والزيت

يصل نصيب الفرد في الدعم إلى 50 جنيها على بطاقة التموين، وذلك لشراء السلع وفق ضوابط الدعم، وتقوم المنافذ بجميع المحافظات بصرف السلع التموينية من بداية الشهر حتى نهايته، حيث يصل نصيب الفرد من هذه السلع، كما يلي: