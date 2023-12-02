المعاش نزل معاه صرف نسبة من العلاوات الخمسة للمعاشات+ خطوات الاستعلام عن المعاشات

صرف نسبة من العلاوات الخمسة، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتوفير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذا للحكم الإداري الأعلى الصادر في شأن خمس مكافآت لأصحاب المعاشات، جزء كبير من الجمهور لديهم فضول بشأن تفاصيل دفعات أصحاب المعاشات.

صرف نسبة من العلاوات الخمسة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على جدول العلاوات الخمس الذي أصدرته الحكومة المصرية سابقاً، والذي ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاش بـ 1105 جنيهات والحد الأقصى للمعاش بـ 8720 جنيهاً، وفيما يلي توزيع صرف نسبة من العلاوات الخمسة:

خلال شهر سبتمبر الماضي، تم توزيع الدفعة الأولى من العلاوات الخمس.

وفي ديسمبر 2023، سيتم منح الدفعة الثانية الثانية من الحوافز.

في مارس 2024 سيتم دفع الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

سيتم دفع علاوة الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.

الإستعلام عن صرف العلاوات الخمس

فور إعلان الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن موعد صرف مستحقاتهم، يمكن للمتقاعدين استخدام موقع الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال القيام بما يلي:

عليك أولا الدخول إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بتحديد الاستعلام عن صرف نسبة من العلاوات الخمسة.

أدخل الرقم الوطني.

اكتب الاسم الأول باللغة العربية للأم.

عليك إدخال رمز التحقق.

حدد “إرسال الطلب”.

من سيحصل على العلاوات الخمس في 2023

لم يحصل أصحاب المعاشات الذين تركوا المعاش بين يونيو 1987 يونيو 2006، على العلاوات الخمس التي تم توزيعها لأول مرة في عام 2020، تماشياً مع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان آنذاك وتمت الموافقة عليه، كما طالبت الدعوى بدفع العلاوة الخاصة لهؤلاء أصحاب المعاشات.