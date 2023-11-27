موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وقناة TRT 1

محبي ومتابعي المسلسلات التركية يريدوا التعرف على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وعبر قناة TRT 1 حيث هناك العديد من القنوات الفضائية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي وقد نجحت المسلسلات التركية في جذب العديد من البشر في الوطن العربي بالكامل حيث هناك العديد من يريد متابعة ومشاهدة أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي ومشاهدة الحروب الصليبية وفتح بيت المقدس وانتصار المسلمين على الصليبين لذلك سوف نوضح للجميع اليوم موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الجديدة رقم 3 في العديد من القنوات الفضائية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الجديدة رقم 3

مسلسل صلاح الدين الايوبي من أهم المسلسلات التركية والعربية في الوطن العربي بالكامل حيث أثبتت نجاح الحلقات السابقة جذب وتشويق العديد من متابعي المسلسل في العالم العربي ككل ويتم عرض المسلسل اليوم الاثنين على قناة TRT 1 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا من كل أسبوع وسوف يتم عرض المسلسل يوم الثلاثاء المقبل على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة في السعودية وهناك الكثير من محبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي لرغبة الكثير في مشاهدة الأحداث الجديدة.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

أولاً التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

كما معدل استقطاب: عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة TRT 1 التركية على نايل سات