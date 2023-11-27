الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 برقم الهوية وموعد نزول الدعم بالزيادة المضافة 20%

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445، بدأ الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون بشكل أكبر عن موعد نزول الدعم وهل حخقاً يكون هناك زيادة جديدة، حيث انتشرت أخبار كثيرة الساعات الماضية أن الضمان الاجتماعي المطور يقوم بصرف الرواتب لشهر ديسمبر بزيادة 20%، وهذا ما يجعل المواطنين تكثف البحث ليلاً ونهار لمعرفة رابط الاستعلام ومعرفة متى تبدأ عملية الإيداع وعمليات الصرف كي تطمئن قلوبهم، توقف نظام دعم الضمان الاجتماعي السعودية لفترة طويلة وانطلق منذ عدة أشهر بنظام جديد وتم تخصيص رابط مفعل لمن يريد الاستعلام عن المستحقات و القبول للمتقدمين الجدد.

حيث يعتبر نظام التضامن الاجتماعي من أهم أنظمة الدعم التي تساهم في مساعدة عدد كبير من الأسرة وتوفير راتب شهري لتلبية الاحتياجات، اليوم سوف نستعرض لحضراتكم عبر الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

بكل سهولة يمكن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية الإطلاع على نتائج الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة مواعيد الصرف وشروط الاستحقاق والتسجيل على الدعم من خلال اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار الاستعلام عن راتب المطور. ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية. كلمة المرور. إضافة رمز التحقق المرئي. الضغط على استعلام.

موعد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور شهر ديسمبر 2023

تم الإعلان رسمياً من قبل مسؤولي الضمان الاجتماعي السعودية أن عملية صرف مستحقات شهر ديسمبر المقبل من المقرر أن يتم صرفها نهاية شهر نوفمبر الجاري يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر لأن موعد صرف المستحقات يأتي يوم السبت وتكون جميع البنوك والمصالح الحكومية معطلة للإجازة الأسبوعية، ولذلك تم تعجيل عملية الصرف لتكون الخميس 30 نوفمبر بدلاً من السبت الموافق 2 من ديسمبر، وخلال الساعات القادمة تعلن الوزارة بيان عبر الصفحة الرسمية للإفادة بكافة التفاصيل.