تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023 على النايل سات … معك لحظة بلحظة من القدس المحتلة

أصبحت القاهرة الاخبارية من أهم القنوات على الساحة الفضائية ولذلك هناك بحث رائج حول تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023 من أجل تنزيلها على الجهاز ومعرفة أهم الأخبار المحلية والاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعي، حيث تسلط قناة القاهرة الاخبارية خلال هذه الفترة على أحداث قطاع غزة وكان لها دور مؤثر بين الكثير من القنوات.

تعمل قناة بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات وتبذل أقصى جهد من أجل تغطية الأخبار لحظة بلحظة من أرض الواقع كي توثق كل الأخبار، تتمتع قناة القاهرة الاخبارية بشهرة وشعبية واسعة، واستطاع أن يكون لها كيان كبير على الساحة الفضائية على الرغم من تواجدها منذ عام واحد فقط، واليوم عبر التقرير التالي ننشر لكم تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023 ترقبوا معنا.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023

التردد: 11747.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500..

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: hd

قناة القاهرة الاخبارية اخبار على مدار 24 ساعة

لقد فعلت قناة الاخبارية ما لا تفعله أي قناة إخبارية أخرى ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة استطاعت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن يكون هناك مراسلين لنقل الحدث الإخباري لحظة بلحظة بشكل مباشر وحصري، وخلال الهجوم الاسرائيلي استشهد أحد مراسلي القاهرة ورغم ذلك هناك إصرار وعزيمة لدى البقية أن ينقلون الحدث من أرض الواقع ويعيشون المعاناة التي يعيشها المواطنين في فلسطين.

قناة القاهرة الاخبارية تعمل بشكل مستمر على مدار 24 ساعة وتقدم نشرة إخبارية مفصلة من أخبار محلية وأخبار دولية وهذا ما يجعل اسم يتردد كمثيراً هذه الفترة ويتصدر اسمها محركات البحث على جوجل ولذلك قدمنا لحضراتكم ترددها لضبطها على الجهاز ومتابعة كل جديد.