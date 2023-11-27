مدة إجازة الفصل الدراسي الثاني.. التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1445

كشفت وزارة التعليم السعودية، عن التقويم الدراسي الجديد للثلاثة فصول لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، من أجل التسهيل على جميع الطلبة وأولياء الأمور لمعرفة كل ما هو جديد عن الدراسة، وكذلك الإجازات والاختبارات التي يتم عقدها لجميع المراحل الدراسية، على أن يصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى نحو 180 يومًا، هذا وأن العودة للدوام الدراسي بدأ أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1445

حددت وزارة التعليم السعودية، التقويم الدراسي الجديد لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

كما أن إجازة الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.

على أن تبدأ إجازة منتصف الفصل الثاني يوم الخميس 4 يناير 2023.

إضافة إلى أن العودة للدراسة تبدأ يوم 14 يناير 2024.

هذا وأن نهاية الأسبوع المطولة تكون في 28 يناير 2024.

الفصل الثالث يبدأ يوم 3 مارس 2024.

كما أن إجازة عيد الفطر يكون يوم 28 مارس 2024.

فترة إجازة الفصل الثاني

أوضحت وزارة التعليم السعودية، أن إجازة الفصل الدراسي الثاني تستمر إلى 10 أيام، على أن تكون بدايتها يوم الخميس 4 يناير 2024، وتستمر إلى يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ليتم تحديد الفصل الدراسي الثالث بعدها مباشرة.