سعر كيلو الذرة البيضاء اليوم في مصر الأربعاء 29 نوفمبر 2023

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة سعر كيلو الذرة البيضاء في يوم الأربعاء 29 نوفمبر، حيث تُعد الذرة من الأعلاف الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في تغذية المواشي والدواجن، لذا يولي المواطنون اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أسعارها بكل أنواعها، خاصةً الذرة الصفراء.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

يصل سعر طن الذرة الصفراء اليوم إلى 12500 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الأمريكي اليوم إلى 12500 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الرفيعة والعويجة اليوم إلى 14300 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي اليوم إلى 13700 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الكورن فلاك الأرجنتيني اليوم إلى 14600 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني إلى 13700 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الروسي اليوم إلى 12500 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الروماني اليوم إلى 12500 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني اليوم إلي 12500 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة مستخلص بذرة القطن اليوم إلى 20000 جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة البيضاء المحلية اليوم إلى 14100جنيه مصري.

يصل سعر طن الذرة البيضاء الرفيعة اليوم إلي 14300 جنيه مصري.

وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة

تم وضع خطة متناسقة لزيادة مساحة زراعة فول الصويا بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث بدأنا بزراعة مساحة تبلغ 250 ألف فدان، كما اتجهنا نحو توسيع الزراعة خارج حدود مصر لزيادة إنتاجية فول الصويا وعباد الشمس، وتنويع أنواع البذور الزيتية، ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، يصل إجمالي إنتاج الزيوت حول العالم إلى 211.4 مليون طن، وكانت الدول الرئيسية المنتجة هي إندونيسيا والصين وماليزيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تبلغ استهلاك مصر لزيت الطعام 2.4 مليون طن سنويًا، وتعتمد بنسبة 95% على وارداتها.

تسعى مصر جاهدةً لزيادة الاكتفاء الذاتي من الزيوت من 5% حاليًا إلى 50% خلال فترة قصيرة من خلال مشاريع ومجمعات الزيوت المعلنة، خاصة مع وجود جداول زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتنفيذ هذه المشاريع.