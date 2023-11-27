أصحاب المعاشات هايسين بعد هذه الزيادة.. زيادات بالهبل للمشتركين في التأمينات الاجتماعية وصلت لأكثر من 600 جنيه
ينتظر العديد من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يوافق ذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، إضافة إلى أن الزيادة المعنية تصل إلى نحو 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، مما تهدف هذه الزيادة لمساعدة العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية.
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر
وفي نفس السياق، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 يوافق الجمعة بقيمة الزيادة الإستثنائية والبالغة نحو 600 جنيه، على أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد وفروعها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى شركات فوري والفروع الخاصة به، وكذلك إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية المتواجدة على هواتف المحمول، وجميع البنوك الحكومية والخاصة المعنية بالصرف.
قيمة المعاش بالزيادة الإستثنائية
تتمثل قيمة معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة، وفقًا للنحو الأتي:-
- تصل قيمة الزيادة لكل من يتقاضى 1500 جنيه إلى 1800 جنيه.
- في حين أن المعاش الذي يبلغ نحو 1700 جنيه تكون بالزيادة 2000 جنيه.
- فضلاً عن أن من يتقاضى 2000 جنيه فإنها بالزيادة 2300 جنيه.
- إضافة إلى أن المعاش الذي يبلغ 2300 جنيه يكون بعد الزيادة 2600 جنيه.
- كما أن من يتقاضى 2600 جنيه فإنها بالزيادة 2900 جنيه.
- وكل من يحصل على 4100 جنيه فإنها بالزيادة 4400 جنيه.