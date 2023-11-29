اقتصاد
يابختك ياللي بتسافر كتير .. مميزات وإصدار بطاقة السفر البنك السعودي للاستثمار بالتفاصيل الكاملة
طريقة استخراج بطاقة السفر البنك السعودي
تُعتبر بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار أحد أهم الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، حيث تمتاز بمزايا وفوائد تنافسية تجعلها خيارًا محببًا للعديد من الأفراد، يُمكن شحن هذه البطاقة بسهولة ويسر، فمن خلال حسابك عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول للبنك، يُمكنك إجراء عملية الشحن بكل يسر، وباستخدام الحساب الخاص بك يُمكنك الوصول إلى قسم شحن البطاقة ومن ثم اتباع الخطوات المعتادة لإتمام العملية، يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك لشحن البطاقة سواء كان ذلك عبر التحويل البنكي من حسابك الخاص أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
استخراج بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار
يتم استخراج البطاقة بعدة خطوات، وهي الآتي:
- الدخول إلى موقع البنك السعودي للاستثمار، أو الوصول إلى خدمات البنك من خلال تطبيق إلكتروني في الهاتف يعرف بإسم فلكس تاتش.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري في الخانات المخصصة لذلك.
- بعد تسجيل الدخول يمكنك الدخول إلى قائمة البطاقات، ثم اختيار بطاقة السفر من تلك القائمة.
- قم باختيار طلب جديد، واكتب كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.
- بعد اكتمال التسجيل، يجب التأكيد من قراءة كل الشروط والموافقة عليها.
- بعد الانتهاء سوف يتم خصم رسم يبلغ 100 ريال سعودي لإصدار وتنفيذ الطلب، ويمكن من بعدها استلام بطاقة السفر الخاصة بك.
مميزات بطاقة السفر البنك السعودي للاستثمار
- ميزة توفير الوقت والمجهود المبذول في التحويل بين العملات الأجنبية أثناء السفر.
- ميزة تحويل العملات الأجنبية بدون رسوم.
- ميزة تقديم سعر صرف ثابت بالنسبة إلى الدولار ب 3.75 ريال سعودي.
- ميزة الحصول على نقاط بعد كل عملية على بطاقة السفر، وهذا يتم إضافته على الحساب، ومن خلالها يمكن استخدام تلك النقاط في عملية شراء مرة أخرى.
- ميزة حماية كل المشتريات من فقدها أو إتلافها عند الشراء باستخدام بطاقة السفر.
- ميزة وجود خصومات وعروض على حجز الفنادق، والاستفادة بخدمات الاستقبال في المطار.
- ميزة القبول في كل أنحاء العالم، ويمكن استخدامها في 30 مليون نقطة بيع.