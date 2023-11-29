يابختك ياللي بتسافر كتير .. مميزات وإصدار بطاقة السفر البنك السعودي للاستثمار بالتفاصيل الكاملة 

تُعتبر بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار أحد أهم الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، حيث تمتاز بمزايا وفوائد تنافسية تجعلها خيارًا محببًا للعديد من الأفراد، يُمكن شحن هذه البطاقة بسهولة ويسر، فمن خلال حسابك عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول للبنك، يُمكنك إجراء عملية الشحن بكل يسر، وباستخدام الحساب الخاص بك يُمكنك الوصول إلى قسم شحن البطاقة ومن ثم اتباع الخطوات المعتادة لإتمام العملية، يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك لشحن البطاقة سواء كان ذلك عبر التحويل البنكي من حسابك الخاص أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

استخراج بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار

يتم استخراج البطاقة بعدة خطوات، وهي الآتي:

الدخول إلى موقع البنك السعودي للاستثمار، أو الوصول إلى خدمات البنك من خلال تطبيق إلكتروني في الهاتف يعرف بإسم فلكس تاتش. تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري في الخانات المخصصة لذلك. بعد تسجيل الدخول يمكنك الدخول إلى قائمة البطاقات، ثم اختيار بطاقة السفر من تلك القائمة. قم باختيار طلب جديد، واكتب كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك. بعد اكتمال التسجيل، يجب التأكيد من قراءة كل الشروط والموافقة عليها. بعد الانتهاء سوف يتم خصم رسم يبلغ 100 ريال سعودي لإصدار وتنفيذ الطلب، ويمكن من بعدها استلام بطاقة السفر الخاصة بك.

مميزات بطاقة السفر البنك السعودي للاستثمار