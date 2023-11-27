رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني |موقع نتائجنا

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني، يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات السادس الاعدادي الدور الثالث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، تيسيؤاً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدرسة خاصة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترى الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ةأكدت الوزارة على أن الطلاب يمكنهم بكل سهولة الإطلاع على النتيجة من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة أو زيارة موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية، وإليكم خطوات الاستعلام.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

زيارة موقع وزارة التعليم العراقية.

اختيار نتائج الطلاب.

ثم اضغط على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.

ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك تفاصيل نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.

وكان وزير التعليك العراقي قد أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، حتى يتم التأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة له دون نقصان أو زيادة، وتقدم سيادته للطلاب الناجحين بأرق التهاني متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.