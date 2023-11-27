خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين 2023 عبر بوابة مصر الرقمية مجاناً

سؤال متكرر بين المواطنين عن خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين 2023 وما الطريقة الصحيح التي يحصلون بها على بطاقة تموين جديدة في أقل فترة وبدون الذهاب إلى مكتب التموين، دعم التموين أصبح له أهمية كبيرة عن قبل وخاصةً بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، حيث تمنح وزارة التموين كل فرد 50 جنيه و 150 رغيف من الخبز على مدار الشهر، وتكون أسعار السلع مخفضة بدرجة كبيرة مقارنةً بالأسواق، واليوم ننشر لحضراتكم عبر الفقرات التالية من المقال خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين 2023 تابعوا معنا.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين 2023

خدمات كثيرة أصبحت تتوفر إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان وبدون أي رسوم مجانية ولاستخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد عليكم اتباع ما يلي:

الضغط على هذا الرابط بوابة مصر الرقمية. ثم إنشاء حساب عن طريق الرقم القومي. ثم رقم المصنع. اسم الأم. الضغط على التالي وإضافة رقم المحمول المسجل في شركات المحمول. إضافة كود التحقق. ثم انشاء اسم مستخدم وكلمة مرور الضغط تسجيل دخول اختيار الخدمات التموينية اختيار اصدار بدل فاقد. حدد المحافظة. اختر أقرب مكتب تموين للاستلام او حدد التوصيل عن طريق البريد المصري. ثم الضغط على حفظ. ويرجى متابعة الاشعارات لمعرفة تحركات الطلب وتاريخ الاستلام.

مدة اصدار بطاقة التموين بدل فاقد

سابقاً كانت عملية استخراج بدل فاقد او بدل تالف تستغرق وقت طويل وكان المواطن يتوجه أولاً لمكتب التموين وتقديم العديد من المستندات لاستخراج البطاقة وانتظار وقت طويل، لكن مع إطلاق منصة مصر الرقمية التي يوجد بها أكبر عدد من الخدمات الحكومية أصبح الأمر في غاية السهولة ومدة اصدار البطاقة واستلامها وتفعيلها والحصول على الرقم السري لصرف السلع التموين والخبز لا تتعدى 25 يوم حسب كثافة مكتب التموين التي تقوم بإختياره عند التسجيل لأن كل منطقة تختلف في الكثافة عن الأخرى، يتم خصم 20 جنيه أول عملية صرف المقررات التموينية تكلفة إصدار الكارت حالة إصدار بطاقة بدل فاقد في أقل من 12 شهر.