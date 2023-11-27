اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2023 على امل اطلاقها في أي لحظة خلال الساعات القليلة القادمة وفقاً لما صرح به أحمد خلف السومر وأحمد الأسدي خلال بعض اللقاء التلفزيونية على احدة القنوات، حيث أكد أحمد خلف أن هناك فريق كبير مكلف بعمل فحص ودراسة لجميع المتقدمين على الدفعة السابعة للإعلان عن أسماء المستحقين فور انتهاء الإجراءات.

وأكد سيادته أن لا صحة لتأجيل موعد اعلان كشوفات مشمولين الدفعة السابعة، وأن الأخبار المنتشر تكون من مصادر هدفهم هو التلاعب بنفسية المواطنين لأنهم يعلمون جيداً مدى اهتمام المواطنين بدعم الرعاية نظراً لظروفهم الصعبة، ودائماً تبذل الوزارة من المسؤولين وفريق العمل أقصى جهد لتوفير المساعدات في موعدها، واليوم نستعرض لحضراتكم كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2023.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2023

يهتم كل فرد من مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم مساعدات الدعم النقدي للفئات الأكثر استحقاقاً في موعدها المحدد، ولقد ذكرت هيئة الحماية الاجتماعية منذ عدة أيام أن اليوم الإثنين الموافق 27 من نوفمبر 2023 موعد صدور كشوفات الدفعة السادسة والآن جاري العمل على انتهاء الإجراءات اللازمة وحصر عدد المشمولين من الفئة الأولى وخلال الساعات القليلة القادمة يتم رفع جميع الكشوفات لمختلف المحافظات ويتم تحديد مواعيد الصرف وفقاً النتائج المعلن عنها.

لينك الاستعلام عن كشوفات pdf المشمولين بالدفعة 7

بكل سهولة وفي دقائق معدودة يمكنكم البحث إلكتروني عن كشوفات المشمولين وكل نال عليكم سوى الضغط على الرابط التالي