مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3 مترجمة HD والقنوات العارضة للمسلسل

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3 مترجمة HD، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء العالم العربي، وهذا ما جعله يتصدر قوائم البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يروي المسلسل الكثير من الأحداث التى عاصرتها غزة والحروب التي خاضها صلاح الدين الأيوبي ليتمكن من تحرير القدس وأرضها وقدرته على فتح بيت المقدس بعد 88 عام من الاحتلال.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3 مترجمة HD

يترقب عشاق ومتابعي الأعمال الدرامية عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 3 والتي من المقرر أن يتمك عرضها مساء يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023 على قناة TRT1 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا،الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية وبعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل استطاعت الأحداث أن تجذب أنظار الكثير من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل والحقائق التي قد لا يعرفها الكثير، وخاصة خلال هذه الفترة المؤسفة التي تعيشها غزة وأهل فلسطين وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق المدمنيين والأطفال والنساء.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 3

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 3 على عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة TRT 1، وقناة الفجر الجزائرية وقناة قطر وقناة النور، وإليكم تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT 1 التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات