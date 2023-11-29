موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في كل المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات الترم الأول في صفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي سوف تبدأ يوم 9 يناير 2024، وتستمر حتى يوم 26 يناير، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي بشكل رسمي يوم 27 يناير حتى يوم 10 فبراير، حيث قامت المدارس بالاستعداد لامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

من المتوقع أن تُعلن الإدارات التعليمية في جميع المحافظات عن جداول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي في عام 2024، ومن المقرر بدء امتحانات نصف العام للصفوف المختلفة وفقًا للجدول التالي:

الصف الأول والثاني الإعدادي: يوم الثلاثاء، 9 يناير 2024.

الصف الأول والثاني في التعليم الفني: من الثلاثاء، 9 يناير إلى الاثنين، 25 يناير 2024.

الأوراق المطلوبة لاستماره الشهادة الإعدادية 2023/2024

أعلنت المدارس الإعدادية عن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية، وقيمتها 158 جنيه مصري، مقسمة إلى 148 جنيه رسوم لشراء مستلزمات الامتحانات و 10 جنيه مصري رسم امتحانات اضافي، وهناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي أعلنت عنها المدراس، من أجل اكتمال الشهادة الإعدادية، ومن هذه الأوراق الآتي: