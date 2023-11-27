بـ 500 جنيه ايجار شهري…. احصل على شقة في الاسكان الاجتماعي 2023 وهذه الشروط اللازمة

شقة في الاسكان الاجتماعي 2023 وهذه الشروط اللازمة، بعدما أعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار وبدأت عمليات البحث تتزايد عن تفاصيل الوحدات السكنية والتي أعلنت عنها الوزارة بإيجار يثبدأ من 500 جنيه شهرياً، وذلك لتلبية رغبات الكثير من المواطنين والشباب المقبل على الزواج ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية….

بـ 500 جنيه ايجار شهري…. احصل على شقة في الاسكان الاجتماعي 2023

حيث صرحت المهندسة “مي عبد الحميد” التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح شقق بالإيجار يبدأ من 500 جنيه وذلك تلبية لرغبات عدد كبير من الشباب وأصحاب الدخل المتوسط / وأشارت إلى أن الإيجار سوف يكون أقل من اسعار الإيجارات في السوق المصري وأضافت إلى أن هذه الوحدات السكنية سوف تكون فقط لأصحاب مستوى الدخل المتوسط ، وأكدت خلال حديثها إلى أن مساحة الشقة إذا كانت 90 متر سوف يكون إيجارها 1500 جنيه سوف يقوم المستأجر بدفع ربع الدخل فإذا كان دخل المواطن 2000 جنيه سوف يقوم بدفع 500 جنيه والباقي سوف يقوم جهاز الدعم بدفع الجزء الباقي.

موعد طرح شقق الايجار في الاسكان الاجتماعي

وأكدت “مي” خلال حوارها إلى أنه سوف يتم طرح وحدات سكنية بالإيجار الشهري هلى مساحة 75 متر و90 متر،وأكدت إلى أن المستاجر من حقه أن يطالب بتمليك الوحدة السكنية وفي هذه الحالة سوف يتم رفع مبلغ الدعم ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عام.

مشيرة أيضاً إلى أن المواطن المنتظم في دفع الإيجار هو الذي سوف يتم تحويل عقده إلى إيجار، وأن الشخص الذي سوف يتأخر عن الدفع لأكثر من 3 شهور سوف يتم فسخ تعاقده ، وأنه من المقرر أن يتم طرح أول 1000 وحدة سكنية للإيجار مع بداية عام 2024.

الشروط اللازمة للحصول على شقة في الإسكان الإجتماعي