إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد التعديل 2023 الفئات المسموح لهم الإضافة

يرغب العديد من المواطنين في مختلف المحافظات من إضافة المواليد على بطاقات التموين، وفقًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يمكن لجميع المواطنين القيام بتقديم طلبات إضافة المواليد على مستوى الجمهورية، ويمكن القيام بذلك إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية للتسهيل على كافة المواطنين في إضافة مواليدهم.

طريقة إضافة المواليد 2023

من السهل إمكانية القيام بإضافة المواليد إلكترونيًا، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة مصر الرقمية.

القيام بفتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب.

بعدها يتم الضغط على أيقونة “إضافة المواليد”.

إدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم من رقم قومي وغير ذلك.

وعليه يتم إضافة عدد أفراد الأسرة.

كتابة اسم الإبن وباقي العائلة.

إرفاق المستندات المطلوبة في حالة طلبات.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد

من أهم الفئات التي يمكنهم القيام بإضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، ما يلي:-

جميع مستحقين معاش تكافل وكرامة.

كل من يحمل كارت الخدمات المتكاملة.

كذلك من هم مستفيدي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وكذلك زوجة الشهيد وغير ذلك من أبناء الأسرة.

الفئات الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود والمتوسط.

بعد تقديم الطلب يتم وصول رسالة نصية إلى المستفيد، لإفادته ما إذا تم قبوله أم لا، في حالة القبول سيقوم بإستكمال باقي البيانات المعنية من أجل الحصول على حصة التموين الشهرية.