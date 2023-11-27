“ضيف المدام وانت في البيت” رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 والشروط اللازمة | منصة مصر الرقمية

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 ، أصبح من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة مع غلو أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 ، والتي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية مطلع الشهر الماضي، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 ، والذي أصبح متاح على منصة مصر الرقمية أمام الجميع إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل الخدمة أمام الجماهير، وأشار الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعلم عن اضافة الزوجة المحرومة إلا أنه في حالة تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية سوف يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت، وناشدت الوزارة المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي عدم نشر أي أخبار زائفة تؤدى إلى حدوث حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري، وأشار الوزير خلال نهاية حديثه إلى أن المواطن يمكنه زيارة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات المقدمة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتعرض لجشع الأشخاص، ودفع مبالغ مالية لإنهاء عدد من الخدمات قد يمكن للمواطن إنهاءها وهو بالمنزل، واليكم الخدمات التموينية المتاحة على منصة مصر الرقمية.

خدمات التموين المتاحة على منصة مصر الرقمية