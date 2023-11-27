غدا عطلة رسمية العراق بأمر ديواني في المدارس والمصالح الحكومية.. هل حقيقة أم شائعة؟!

هل غدا عطلة رسمية في العراق 2023؟ سؤال طُرح من قبل الكثير من الطلاب والعاملين في المصالح الحكومية، وذلك من أجل التعرف على شأن دوامهم غدًا، هل يوجد دوام فعلي أم غدا عطلة رسمية العراق، هذا كله نوضحه لكم بتقرير اليوم وفقًا لجدول التقويم الميلادي والهجري في العراق.

هل غدا عطلة رسمية في العراق 2023؟

بحث بعض المواطنين في العراق الموظفين والطلاب عن حقيقة غدا عطلة رسمية العراق أم لا، ولكن للأسف هذه الأمور لا صحة لها، حيث غدًا دوام رسمي في كل المصالح الحكومية بالعراق وكذلك للطلاب في مدارس وجامعات العراق، حيث دوام رسمي دون أي عُطل، ولم يتبقى إلا عطلتين فقط للموظفين والطلاب في عام 2023، وسيكونا في شهر ديسمبر في الموعدين التاليين:

يوم الأحد 10 من شهر ديسمبر من عام 2023، والسبب هو عيد النصر العراقي.

يوم الاثنين 25 لشهر ديسمبر 2023، حيث بمناسبة مولد السيد المسيح عيسي بن مريم.

إذن غدًا دوام رسمي في كل المصالح الحكومية في جمهورية العراق والتي من بينهم المدارس والجامعات وليس عُطلة كما يعتقد البعض.

جدول العطل الرسمية في العراق 2023

وضحنا لكم إجابة سؤال هل غدا عطلة رسمية في العراق 2023؟ حيث لم يصدر أي أمر ديواني بشأن وقف الدوام غدًا ووجود عطلة رسمية، وبالنسبة للعطل الرسمية والتي تم الإعلان عنها فهي تكون حسب التقويم الميلادي، أما العطل الدينية في العراق تكونم بناء على التقويم الهجري، وبالنسبة للعطل الباقية من عام 2023 هما إجازتين فقط، وقد وضحناهم لكم بالأعلى، وعن إجازات عام 2024 فلم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن قريبًا ستكون متاحة للكل.